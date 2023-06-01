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Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется

Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется

Военно-политическая обстановка вокруг стран СНГ все более обостряется, она будет обостряться и дальше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на 52-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

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