Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется

Военно-политическая обстановка вокруг стран СНГ все более обостряется, она будет обостряться и дальше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на 52-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.
Военно-политическая обстановка вокруг стран СНГ все более обостряется, она будет обостряться и дальше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на 52-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.
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