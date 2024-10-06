Израиль провел очередную массированную бомбардировку столицы Ливана Израиль продолжает наносить массированные бомбовые удары по столице Ливана Бейруту, заявляя, что их целями являются члены «Хизбаллы».
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Израиль провел очередную массированную бомбардировку столицы Ливана Израиль продолжает наносить массированные бомбовые удары по столице Ливана Бейруту, заявляя, что их целями являются члены «Хизбаллы».
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