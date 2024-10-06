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Израиль провел очередную массированную бомбардировку столицы Ливана

Израиль провел очередную массированную бомбардировку столицы Ливана Израиль продолжает наносить массированные бомбовые удары по столице Ливана Бейруту, заявляя, что их целями являются члены «Хизбаллы».

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