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Политолог Самонкин: политика Мерца разрушает связи Германии с Россией

Политолог Самонкин: политика Мерца разрушает связи Германии с Россией

Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодёжной ассамблеи Совбеза от России Юрий Самонкин выразил мнение, что политика нынешних властей Германии ведёт к разрушению связей с Россией.

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