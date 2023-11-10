ЦАХАЛ уничтожила нескольких командиров ХАМАС, организовавших нападение 7 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при содействии Управление военной разведки страны уничтожила нескольких командиров радикального палестинского движения ХАМАС, организовавших нападение на израильские территории 7 октября.
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