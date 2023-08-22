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Байден вспомнил, что при пожаре едва не потерял жену, машину и кошку

Байден вспомнил, что при пожаре едва не потерял жену, машину и кошку

Президент США Джо Байден, выступая на Гавайях, куда он прибыл после сильных пожаров на острове Мауи, рассказал местным жителям, что при пожаре, случившемся более 15 лет назад в его доме, он почти потерял жену, машину и кошку, сообщает РИА Новости.

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