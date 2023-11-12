Какой секрет выдал американский сенатор после секретного совещания

Американский сенатор Джош Холи после закрытого совещания по Украине дал интервью репортёрам, в котором, пытаясь сохранять секретность, всё-таки выдал на публику много интересных тезисов по интересной и животрепещущей проблеме, касающейся предоставляемой Соединенным Штатами Америки поддержки Украины и ее эффективности, призвав не обманывать американский народ и не тратить его деньги, поскольку это .