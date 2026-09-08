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Газета.ру

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В Москве на Дмитровском шоссе крупное ДТП парализовало движение автомобилей

В Москве на Дмитровском шоссе крупное ДТП парализовало движение автомобилей

На севере Москвы в ДТП с грузовиком не выжила женщина-водитель. Как сообщили M24 в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, авария произошла на Дмитровском шоссе в районе дома 49.

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