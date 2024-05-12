Часть жилого дома обрушилась в Белгороде: жители в поисках ответов Елена ГалицкаяВчера в городе Белгороде произошло страшное происшествие — часть многоэтажного жилого дома обрушилась, вызвав панику среди жителей и вызов экстренных служб.
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