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Вести Севастополь

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Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» отмечает юбилей

Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» отмечает юбилей

В этом году Севастопольскому объединению поисковых отрядов «Долг» исполняется 35 лет. Как изменилась работа поисковиков за такой большой период? Как работали раньше — поднимали наших бойцов, и как сейчас? Об этом рассказала Марина Гавриленко, председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг».

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