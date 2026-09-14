Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» отмечает юбилей

В этом году Севастопольскому объединению поисковых отрядов «Долг» исполняется 35 лет. Как изменилась работа поисковиков за такой большой период? Как работали раньше — поднимали наших бойцов, и как сейчас? Об этом рассказала Марина Гавриленко, председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг».
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