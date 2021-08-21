News Front - Новостной Фронт

8 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Какая нафиг подготовка ? Кулеба , ты о чем ? Загрузите Зелю в багажное отделение ( кому он усрался ) и прямиком к Бид...Кулеба и Нуланд о...
  • Lora Некрасова
    Что же это за Новичок такой?Человека травили, травили и не доотравили? Вот и годик пролетел. Какая-то уникальная разр...Сергей Марков: Го...
  • Серж Южанин
    Зачем бежать впер...

Дискриминация УПЦ на Украине при Зеленском будет только расцветать

Дискриминация УПЦ на Украине при Зеленском будет только расцветать

Молитвенные стояния и многотысячные протестные акции прихожан канонической Украинской православной церкви против приезда Константинопольского патриарха наглядно свидетельствуют о реальном отношении подавляющего большинства православных граждан Украины к личности предстоятеля Константинопольской церкви, сознательно раскалывающего тело Вселенского православия, и о категорическом неприятии со стороны прихожан УПЦ вопиющего акта неканонического вмешательства фанариотов в пределы канонической юрисдикции Украинской православной церкви, неотъемлемой части Русской православной церкви.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх