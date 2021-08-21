Дискриминация УПЦ на Украине при Зеленском будет только расцветать

Молитвенные стояния и многотысячные протестные акции прихожан канонической Украинской православной церкви против приезда Константинопольского патриарха наглядно свидетельствуют о реальном отношении подавляющего большинства православных граждан Украины к личности предстоятеля Константинопольской церкви, сознательно раскалывающего тело Вселенского православия, и о категорическом неприятии со стороны прихожан УПЦ вопиющего акта неканонического вмешательства фанариотов в пределы канонической юрисдикции Украинской православной церкви, неотъемлемой части Русской православной церкви.