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Литва начала репрессии за дружбу с Россией и Беларусью

Литва начала репрессии за дружбу с Россией и Беларусью

Любое взаимодействие с Россией и Белоруссией в Литве оказалось вне закона. Очередным доказательством тому стали обыски, проведенные у членов уже нелегального в стране «Международного форума добрососедства».

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