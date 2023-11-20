Литва начала репрессии за дружбу с Россией и Беларусью

Любое взаимодействие с Россией и Белоруссией в Литве оказалось вне закона. Очередным доказательством тому стали обыски, проведенные у членов уже нелегального в стране «Международного форума добрососедства».
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