В Минобороны рассказали подробности освобождения Гулево и Марьевки

Освобождение Гулево и Марьевки позволило подразделениям группировки войск «Центр» улучшить положение на линии боевого соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Опасный попутчик....
- VG Мобильные огневые...
- НЗ За что с Чубайса ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым