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Даниил Самсонов: «Падение с сальхова сбило. Пришлось считать элементы, и голова подвела меня, сделал два флипа, второй ушел под повтор»

«На чемпионате России все 18 человек сильные будут, почти все будут в короткой с четверным. Я буду пробовать накатывать еще и с четверным лутцем, с двумя четверными короткую.

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