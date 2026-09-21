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10 блестящих примеров киноплагиата

10 блестящих примеров киноплагиата

Десять попыток скопировать чужой успех, которые оказались на редкость крепкими и самодостаточными. Киностудии редко знают наверняка, какой фильм выстрелит, пока зрители не проголосуют за него рублем.

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