Россиядә пенсиянең уртача күләме 25,4 мең сум тәшкил итә

Россиядә эшләүче һәм эшләмәүче пенсионерларның 2026 елның августында уртача пенсия күләме 25,4 мең сумнан артык тәшкил иткән.
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