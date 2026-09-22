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Россиядә пенсиянең уртача күләме 25,4 мең сум тәшкил итә

Россиядә эшләүче һәм эшләмәүче пенсионерларның 2026 елның августында уртача пенсия күләме 25,4 мең сумнан артык тәшкил иткән.

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