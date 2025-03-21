Хирург раскрыл, какие изменения в самочувствии говорят о диабете

Врач Умнов: постоянная жажда, зуд и сонливость могут говорить о диабете Постоянная жажда, сонливость, кожный зуд и медленное заживление ран могут свидетельствовать о развитии диабета II типа, рассказал news преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.