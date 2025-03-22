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Мойка78.ру Новости СПб

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Приключения с экспонатами Эрмитажа продолжаются

Приключения с экспонатами Эрмитажа продолжаются. 21 марта 59-летний посетитель зашел за ограждение и сел на тронное кресло магистра Мальтийского ордена.

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