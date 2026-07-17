Автомеханик Лазарев назвал способ защитить лобовое стекло от камней

Повреждения лобового стекла мелкими камнями остаются одной из самых частых проблем автомобилистов. Даже небольшой скол со временем может превратиться в длинную трещину, особенно при перепадах температуры и постоянной вибрации кузова.
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