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Автомеханик Лазарев назвал способ защитить лобовое стекло от камней

Автомеханик Лазарев назвал способ защитить лобовое стекло от камней

Повреждения лобового стекла мелкими камнями остаются одной из самых частых проблем автомобилистов. Даже небольшой скол со временем может превратиться в длинную трещину, особенно при перепадах температуры и постоянной вибрации кузова.

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