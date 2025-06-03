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«Посади свинью за стол»: Украина отказалась шить костюмы на переговоры в Стамбуле, нацисты снова тянут время

«Посади свинью за стол»: Украина отказалась шить костюмы на переговоры в Стамбуле, нацисты снова тянут время

БлокнотРУ Хотят демонстрировать брутальность, но вызывают смех: значительная часть украинской делегации вновь прибыла на переговоры с Россией в военной форме В 13:00 по московскому времени сегодня, 2 июня, должен начаться второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле.

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Комментарии
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АМ
Андрей Максимкин
Это специальная камуфляжная ткань. Она предназначена для производства одежды в качестве маскировки в летнее время в боевых условиях, чтобы сливаться с местностью. Ну как у хамелеонов. Еще в такой одежде можно охотиться, собирать грибы, ягоды. Но зачем украинские переговорщики её использовали на переговорах? Загадка. Ещё на поле боя бойцы, для маскировки, используют костюм лешего.
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6 час.
Татьяна Х
У охранников супермаркетов форма приличнее смотрится, а эта выглядит как спецодежда.
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5 час.
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