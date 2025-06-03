«Посади свинью за стол»: Украина отказалась шить костюмы на переговоры в Стамбуле, нацисты снова тянут время

АМ

Андрей Максимкин

Это специальная камуфляжная ткань. Она предназначена для производства одежды в качестве маскировки в летнее время в боевых условиях, чтобы сливаться с местностью. Ну как у хамелеонов. Еще в такой одежде можно охотиться, собирать грибы, ягоды. Но зачем украинские переговорщики её использовали на переговорах? Загадка. Ещё на поле боя бойцы, для маскировки, используют костюм лешего.