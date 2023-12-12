«Яндекс Путешествия» покажут, сколько осталось ехать на поезде

Команда Яндекса объявила о запуске новой удобной функции в «Яндекс Путешествиях». Приложение для iOS теперь может подсказывать пользователям, путешествующим на поезде, сколько осталось ехать до места назначения.
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