Брюссель — Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Европейском союзе отказываются одобрять план Брюсселя по запрету российского газа, требуя более убедительных гарантий касаемо экономических и правовых последствий, прежде чем принимать решение.
В Европе многие не согласны отказаться от российского газа
Комментарии
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Игорь Максаков
Есть Россия, а есть её территория на которой добывается миллеровский газ и ещё других таких же, как он, хозяев залежей российских. А деньги с нас за газ берут также, как и там его продают. Если бы продавали бы россиянам, то бишь нам с вами за треть цены, за что туда продают, тогда можно было бы считать его российским. Вообще всё для россиян должно быть бесплатным, потому, как можно жить за счёт продаж за бугор всего что там ждут из полезных ископаемых. А разве эти господа поделятся, отобрать отобрали в своё время у народов России всё, а сейчас уже в зарубежных банках складов не хватает от залежей их денег на которые они то, что самндили у народов, наторговали.
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Регина Толстоброва
Чего захотели немцы? Сколько Россия пережила из-за него. А сами голосовали на выборах за нацистов, а не за Сару Вагенкнехт.
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