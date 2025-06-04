Игорь Максаков

Есть Россия, а есть её территория на которой добывается миллеровский газ и ещё других таких же, как он, хозяев залежей российских. А деньги с нас за газ берут также, как и там его продают. Если бы продавали бы россиянам, то бишь нам с вами за треть цены, за что туда продают, тогда можно было бы считать его российским. Вообще всё для россиян должно быть бесплатным, потому, как можно жить за счёт продаж за бугор всего что там ждут из полезных ископаемых. А разве эти господа поделятся, отобрать отобрали в своё время у народов России всё, а сейчас уже в зарубежных банках складов не хватает от залежей их денег на которые они то, что самндили у народов, наторговали.