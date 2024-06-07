Жанна Агузарова решила вернуться на сцену

Певицу Жанну Агузарову пригласили выступить на церемонии «Премия МУЗ-ТВ 2024. Возвращение». Последний раз Жанна Агузарова выступала перед широкой аудиторией в 2022 году, после чего редко появлялась на публике.
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