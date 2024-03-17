Путин:не хочется этого говорить, но я никому не верю

Мы часто обсуждаем с товарищами, как будет выглядеть наша Победа. И знаете ли у нас всегда в этом обсуждении есть опасение, что нас уговорят на очередной Минск-3, который никто не будет выполнять, а используют это время для вооружения Украины.
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