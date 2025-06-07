Опубликован список погибших бойцов ВСУ после отказа Киева забрать их тела. Почему Украина не стремится соблюдать договоренности?

Балицкий опубликовал список погибших бойцов ВСУ, которых Киев отказался забирать Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи тела Киев отказался забирать.
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