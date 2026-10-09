Мошенники с третьей попытки обманули жительницу Камчатки на 6 млн рублей

На Камчатке женщина отдала мошенникам шесть миллионов рублей накоплений, чтобы спасти от взлома несуществующую учетную запись на «Госуслугах».
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