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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака о популярности из-за модных образов: «На самом деле я не хочу быть знаменитой»

Наоми Осака высказалась о популярности, которую получила благодаря выходам в модных образах. «Когда выиграла Индиан-Уэллс [в 2018 году], я подумала: «Вау, жизнь уже не может стать безумнее».

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