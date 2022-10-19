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Рощу СКА в Ростове по-прежнему могут отдать под застройку

Рощу СКА в Ростове по-прежнему могут отдать под застройку

Ростовские власти объяснили, почему это возможно.Судьба рощи СКА ещё не определена. После обещания губернатора Ростовской области спасти зелёные насаждения выяснилось, что передать этот участок городу могут только жилищного или иного строительства.

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