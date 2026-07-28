Российская РЭБ слепит западные РЛС-спутники Западные страны и компании активно используют против России космические аппараты-разведчики с SAR (Synthetic Aperture Radar – радиолокато.
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Российская РЭБ слепит западные РЛС-спутники Западные страны и компании активно используют против России космические аппараты-разведчики с SAR (Synthetic Aperture Radar – радиолокато.
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