Композиция Nogizaka46 "Zehinioyobazu" поднялась на 1-е место в рейтинге Japan Hot 100

Опубликованная 29 июля песня Nogizaka46 «Zehinioyobazu» заняла первое место в чарте Billboard Japan Hot 100, Заглавный трек 42-го сингла группы, выпущенного 22 июля, стал первым выступлением в качестве центральной участницы группы в пятом поколении, Мику Ичиносе (Miku Ichinose - 一ノ瀬みく) .
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