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Известные жители Новосибирска рассказали о традициях празднования Нового года

Известные жители Новосибирска рассказали о традициях празднования Нового года

В семьях новосибирских политиков есть свои новогодние традиции. Насколько они близки к народу?О традициях встречи Нового года рассказали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, экс-губернатор нашего региона и бывший полномочный представитель президента России в СФО Виктор Толоконский, сенатор Совета Федерации от Новосибирской области Владимир Городецкий.

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