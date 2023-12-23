Известные жители Новосибирска рассказали о традициях празднования Нового года

В семьях новосибирских политиков есть свои новогодние традиции. Насколько они близки к народу?О традициях встречи Нового года рассказали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, экс-губернатор нашего региона и бывший полномочный представитель президента России в СФО Виктор Толоконский, сенатор Совета Федерации от Новосибирской области Владимир Городецкий.