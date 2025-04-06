Матрица воздействия против России: чем дезинформация отличается от правды? Ирина ВальковаНа фоне продолжающегося противостояния в информационном пространстве между Россией и Западом Европейская служба внешних связей (ЕСВС) представила очередной отчёт, посвящённый борьбе с дезинформацией.