Матрица воздействия против России: чем дезинформация отличается от правды? Ирина ВальковаНа фоне продолжающегося противостояния в информационном пространстве между Россией и Западом Европейская служба внешних связей (ЕСВС) представила очередной отчёт, посвящённый борьбе с дезинформацией.
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