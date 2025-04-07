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Царьград

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Камала Харрис: Возможный ядерный конфликт с Россией предсказан разведчиком

Камала Харрис: Возможный ядерный конфликт с Россией предсказан разведчиком

Бывший разведчик Скотт Риттер считает, что избрание Камалы Харрис президентом США могло бы привести к ядерному конфликту с Россией из-за Украины.

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