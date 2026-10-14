Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Александр Бастрыкин потребовал разобраться с разрушением памятника с «орлами» в Смоленске

Александр Бастрыкин потребовал разобраться с разрушением памятника с «орлами» в Смоленске

Руководитель следственного комитета поручил доложить об итогах проверки и принятых мерах  Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки состояния памятника «Благодарная Россия - Героям 1812 года» в Смоленске.

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