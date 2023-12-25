7 великолепных пляжей России, которые вы должны посетить

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Представляем вашему вниманию 7 великолепных пляжей России, которые можно посещать всей семьей! Солнечные лучи, темный загар, мерцающая вода, широкие прибрежные пейзажи, сверкающий песок и водные развлечения – все это идеальный пляжный отдых в России.