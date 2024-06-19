Латвия подаст апелляцию против решения снять санкции с Авена и Фридмана

В четверг, 18 июня, правительство Латвии поддержало решение местного Минюста об обжаловании приговоров Суда Европейского союза, отменяющих санкции ЕС в отношении основателей «Альфа-Групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, пишет Delfi.
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