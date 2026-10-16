По действующему законодательству, право на получение общего образования гарантировано каждому ребенку и не зависит от результатов отбора Каждый ребенок имеет право на получение среднего общего образования, и отказ в приеме в профильный класс по результатам конкурса не может этому препятствовать.
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