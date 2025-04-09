Моя семья. Счас...
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Школа тебя не забудет

Школа тебя не забудет

Помните, как всего несколько лет назад стали очень популярными расхожие лозунги из серии «Можем повторить»? Они обычно сопровождались картинками в цветах георгиевской ленточки, фотографиями взятия рейхстага или прочих победных военных снимков той поры.

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