Школа тебя не забудет

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Помните, как всего несколько лет назад стали очень популярными расхожие лозунги из серии «Можем повторить»? Они обычно сопровождались картинками в цветах георгиевской ленточки, фотографиями взятия рейхстага или прочих победных военных снимков той поры.