Школа тебя не забудет

Помните, как всего несколько лет назад стали очень популярными расхожие лозунги из серии «Можем повторить»? Они обычно сопровождались картинками в цветах георгиевской ленточки, фотографиями взятия рейхстага или прочих победных военных снимков той поры.
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