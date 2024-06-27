Личный кабинет БГЭС. Инфографика о том, какие возможности есть у абонентов

Наглядно показываем, какие вопросы можно решить с помощью "Личного кабинета" на сайте горэлектросети Абонентам Барнаульской горэлектросети не обязательно обращаться в клиентские офисы компании, чтобы решить свои вопросы по энергоснабжению.