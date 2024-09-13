Продлен отбор на участие в Международной школе интернет-безопасности для молодежи

Претендентам в возрасте от 18 до 25 лет нужно решить кейс или разработать собственный проект. Организационный комитет III Международной школы интернет-безопасности молодежи продлил прием заявок до 16 сентября включительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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