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Лахтер о Миранчуке: «Звездой его можно будет назвать с натяжкой, когда он будет лучшим игроком «Атланты» и пошумит. Он провалился в крепком итальянском середняке» 

«Можно ли его называть звездой и сравнивать с Месси после его дебютного гола в ворота «Интер Майами»? Гол хороший, помог команде уйти от поражения.

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