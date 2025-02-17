Ручная кладь без проблем: что можно и нельзя брать в салон самолета в 2025 году Татьяна СергееваПутешествие на самолете всегда связано с необходимостью тщательно собирать ручную кладь, чтобы избежать неприятностей на досмотре.
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