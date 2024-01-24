Тикнизян почти в «Зените», «Спартак» подпишет костариканца, Рублев послал фаната и вылетел с AO, «Челси» в финале Кубка лиги, разборки из-за «Динамо» и другие новости

сергей озеров

Согласен,присутствует некая символичность в этом трансфере,если все сложится. Берут игрока,как 10 лет назад и по возрасту,и по физическим параметрам,и по деньгам один в один. Занятно,однако,только амплуа несколько иное,все равно интересно. Интересен и взгляд на футбол нового спортивного директора и его команды.