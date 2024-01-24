Тикнизян почти в «Зените», «Спартак» подпишет костариканца, Рублев послал фаната и вылетел с AO, «Челси» в финале Кубка лиги, разборки из-за «Динамо» и другие новости

1. «Зенит» близок к подписанию Тикнизяна – по данным Ивана Карпова, за защитника «Локо» заплатят 8 миллионов евро.
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