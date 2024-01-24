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Не только о футболе

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  • КУАТ
    Биток. 👍Тикнизян почти в ...
  • сергей озеров
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  • Максим Комаров
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Тикнизян почти в «Зените», «Спартак» подпишет костариканца, Рублев послал фаната и вылетел с AO, «Челси» в финале Кубка лиги, разборки из-за «Динамо» и другие новости

Тикнизян почти в «Зените», «Спартак» подпишет костариканца, Рублев послал фаната и вылетел с AO, «Челси» в финале Кубка лиги, разборки из-за «Динамо» и другие новости

1. «Зенит» близок к подписанию Тикнизяна – по данным Ивана Карпова, за защитника «Локо» заплатят 8 миллионов евро.

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Комментарии
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Максим Комаров
Посчитаем воспитанников. 4 в заявке: Караваев/Кержаков/Сутормин/Васильев. Лимит соблюден по нижней границе.
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10 час.
сергей озеров
Согласен,присутствует некая символичность  в этом трансфере,если все сложится. Берут игрока,как 10 лет назад и по возрасту,и  по физическим параметрам,и по деньгам один  в один. Занятно,однако,только амплуа несколько иное,все равно интересно. Интересен и взгляд  на футбол нового спортивного директора и его команды.
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8 час.
КУАТ
Биток. 👍
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6 час.

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