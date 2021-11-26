Фактология

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В думе ХМАО раскритиковали работу УКСа Сургутского района: «У них там руководители живут меньше, чем кошки на автостраде. Никакой преемственности»

В думе ХМАО раскритиковали работу УКСа Сургутского района: «У них там руководители живут меньше, чем кошки на автостраде. Никакой преемственности»

В думе Ханты-Мансийского автономного округа прозвучала критика властей Сургутского района. Причиной стал перенос срока реализации проекта по реконструкции котельных.

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