Госавтоинспекторы Казани помогли довезти ребенка до больницы

К экипажу ДПС ГИБДД УМВД России по г. Казани в составе заместителя командира 2 взвода 1 роты 1 батальона старшего лейтенанта полиции Рамиля Вагапова и инспектора ДПС младшего лейтенанта Ильназа Садрутдинова за помощью обратился водитель автомобиля «Лада Калина».
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