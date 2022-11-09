Госавтоинспекторы Казани помогли довезти ребенка до больницы

К экипажу ДПС ГИБДД УМВД России по г. Казани в составе заместителя командира 2 взвода 1 роты 1 батальона старшего лейтенанта полиции Рамиля Вагапова и инспектора ДПС младшего лейтенанта Ильназа Садрутдинова за помощью обратился водитель автомобиля «Лада Калина».