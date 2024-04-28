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Кимаковский: в Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток

Кимаковский: в Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил сотрудникам ТАСС утром в воскресенье, 28 апреля, что в Авдеевке были обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
А сколько расстрелянных и замученных при Порошенко-Вальцмане... Этот упырь такой же, как и клоун Зеленский. В Гугл плюс много фото замученных атошниками сбрасывали.
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11 час.
Владимир Соловьев
СУД НАД УКОФАШИСТАМИ РАНО, ИЛИ ПОЗДНО СОСТОИТСЯ!
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10 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а жидов нужно попросту отстреливать или вешать всех зелёных, потрошенков..... и других сволочей!!
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10 час.

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