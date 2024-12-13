Различная техника, вертолеты и личный состав ВС России на базе в Камышлы, провинция Хасека. Кроме Тартуса, Хмеймима и Камышлы контингент России сохраняет присутствие еще на нескольких объектах в Сирии.
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Различная техника, вертолеты и личный состав ВС России на базе в Камышлы, провинция Хасека. Кроме Тартуса, Хмеймима и Камышлы контингент России сохраняет присутствие еще на нескольких объектах в Сирии.
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