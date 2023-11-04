В ремейке Silent Hill 2 будет представлена “особая история происхождения” Пирами...

В ремейке Silent Hill 2 будет представлена “особая история происхождения” ПирамидоголовогоНа днях в некоторых интернет-магазинах были открыты предварительные заказы на ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team, что дало поклонникам надежду на скорое появление свежих подробностей.