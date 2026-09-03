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Турист из Хабаровска впал в кому в Таиланде, за лечение требуют полтора миллиона

Турист из Хабаровска впал в кому в Таиланде, за лечение требуют полтора миллиона

Турист из Хабаровска Александр лежит в больнице в Таиланде с тяжелой бактериальной пневмонией, за его лечение медики требуют полтора миллиона рублей.

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