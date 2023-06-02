Будапешт: Мы считаем резолюцию Европарламента бесполезной

Европарламент 1 июня большинством голосов принял резолюцию о нарушении верховенства права и основных прав в Венгрии и замороженных средствах ЕС, в которой выразил сомнения в способности этой страны стать председателем Совета Евросоюза в 2024 году.
Европарламент 1 июня большинством голосов принял резолюцию о нарушении верховенства права и основных прав в Венгрии и замороженных средствах ЕС, в которой выразил сомнения в способности этой страны стать председателем Совета Евросоюза в 2024 году.
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