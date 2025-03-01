Китай по-своему использует "безумный демарш" Зеленского. Пинчук дал прогноз – что могут предпринять в Пекине?

Китай по-своему использует "безумный демарш" Владимира Зеленского. Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук дал прогноз – что могут предпринять в Пекине?Андрей Пинчук поделился своим мнением о публичной ссоре между Трампом и Зеленским.